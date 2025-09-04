Menü Kapat
28°
 Serhat Yıldız

Ev almak için biriktirdiği para dolu çantayı parkta unuttu, temizlik işçisi sahibine ulaştırdı! 'Kazancıma haram bulaşmadı, faydasını gördüm'

Hatay’da depremde evi yıkılan ve konteynerde yaşayan Salih Bostancıoğlu, ev almak için yanında taşıdığı çantasını parkta unuttu. Çantayı bulan temizlik görevlisi altın ve para dolu çantayı sahibine teslim ederek takdir topladı. İşte detaylar...

04.09.2025
saat ikonu 17:22
04.09.2025
saat ikonu 17:22

'ın ilçesinde yaşayan ve ev almak için biriktiren Salih Bostancıoğlu, içi para ve dolu çantayı ilçesinde unuttu. Ev alma hayaliyle biriktirdiği altınları ve parası kaybolan Bostancıoğlu’nun çantasını Altınözü Belediyesi’nde görevli Necmettin Arvuloğlu buldu. Çantayı Altınözü Belediyesi ekiplerine teslim eden Arvuloğlu’nun girişimiyle para ve altınlar sahibine ulaştırıldı.

Ev almak için biriktirdiği para dolu çantayı parkta unuttu, temizlik işçisi sahibine ulaştırdı! 'Kazancıma haram bulaşmadı, faydasını gördüm'

1 MİLYON LİRA DEĞERİ VAR

Zabıta ekiplerinin yaptığı sayımda çantanın içinde 62 bin 700 Suudi Arabistan Riyali, 4 bin 970 Euro, 18 bin 500 Suriye Lirası, 500 Türk Lirası, 3 adet 22 ayar bilezik, 1 adet kelepçeli altın bilezik, 1 adet aktarmalı bilezik, 1 adet altın kolye, 2 adet altın yüzük, 2 çift altın küpe, 1 adet altın zincir bileklik, 1 adet gümüş zincir bileklik, 2 adet bilezik ve 1 gram 22 ayar altın bulundu. Piyasa değeri 1 milyon lirayı aşan değerli eşyalar sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.

Ev almak için biriktirdiği para dolu çantayı parkta unuttu, temizlik işçisi sahibine ulaştırdı! 'Kazancıma haram bulaşmadı, faydasını gördüm'

KAZANCIMA HARAM KATMADIM FAYDASINI GÖRDÜM

Çantasına kavuşan vatandaş Salih Bostancıoğlu, duyarlı davranışı nedeniyle teşekkür ederek, "Öncelikle çantayı bulan belediye personeline teşekkür ediyorum. Paraların bana ulaştırılmasında yardımcı olan zabıta ekiplerine de minnettarım. Biz kazancımıza haram katmamaya çalıştık, onun da faydasını gördük. Allah razı olsun, rabbim emsallerini arttırsın" dedi.

Ev almak için biriktirdiği para dolu çantayı parkta unuttu, temizlik işçisi sahibine ulaştırdı! 'Kazancıma haram bulaşmadı, faydasını gördüm'
