Esnaf komşusuyla tartıştı, elinde nacak ve silahla iş yerini bastı! 16 yaşındaki çocuğu darp etti

İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşanan olayda, kamyon ile kaldırıma çıkan ardından ise işyerinin önüne yaklaşan bir esnaf, komşusu olan aktarın önündeki malzemeleri dağıttı. Mal taşıma işleminin ardından 16 yaşındaki genç, esnaf komşusunu "Etrafı dağıttınız, toplayın" diye uyarınca ise ortalık karıştı. Önce sözlü tartışma yaşanırken, dakikalar sonra kendi elinde nacak, oğlunda ise silahla işyerini bastı. 16 yaşındaki genç, annesi ve kız kardeşinin bulunduğu işyerinde çocuğu darp ederken, çevredeki diğer esnaflar olarak müdahale etti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.