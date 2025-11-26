Filesini alan koştu! Kilolarca meyveyi dalından bedava topladılar

Türkiye’nin en bereketli topraklarından olan Hatay'da narenciyede bereket yaşanıyor. Dalları kırarcasına bereketli olan narenciye için İskenderun ilçesinde bulunan Ziraat Park’ta Narenciye Festivali düzenlendi. Parkta bulunan narenciye ağaçlarından, vatandaşların ücretsiz şekilde meyve toplayabildiği festivalde filesini eline alan vatandaşlar kendileri dallardan meyve topladılar. Aileleriyle birlikte bahçeye gelen çok sayıda vatandaş, hem narenciyeyi dalından topladı hem de doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı. Ücretsiz narenciye etkinliği, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

"HEM TOPLUYORUZ, HEM DE STRES ATIYORUZ"

Etkinliğe katılarak ücretsiz narenciye toplayan 25 yaşındaki Burak Güneş, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Böyle şeylerin daha çok olmasını istiyoruz. Şehrin göbeğinde bulunan Ziraat Park'ta ücretsiz bir şekilde narenciye olması ve bunları dalından koparmak çok güzel bir şey. Böyle etkinliklerin artmasını istiyoruz. Hem yiyoruz, hem topluyoruz, hem de stres atıyoruz." dedi.

"Bizim için çok güzel bir aktivite oldu"

HALK KEYİFLİ ANLAR YAŞADI

Ailesiyle birlikte etkinliğe katılan 35 yaşındaki Kemal Güler ise, narenciye bahçesinde keyifli bir gün geçirdiklerini belirterek, "Narenciyenin burada yetiştirildiğini ve ücretsiz şekilde vatandaşlara dağıtılacağını duyunca ailecek geldik. Hem topladık hem de yedik. Çocuklarımız parkta oynadı, biz de doğanın keyfini çıkardık. Bizim için çok güzel bir aktivite oldu" ifadelerini kullandı.