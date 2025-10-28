İstanbul'a pastırma sıcakları geliyor! AKOM tarih verdi: Kışı beklerken yaz geri döndü

İstanbul'da günlerdir Balkanlar'dan gelen soğuk ve sağanak yağışlı havanın etkisindeydi. Günlerce süren sağanak hava sıcaklıklarını da düşürdü. Sıcak ve güneşli günlere hasret kalan İstanbullulara ise müjdeli haber AKOM'dan geldi. Yapılan açıklamada, İstanbul'da sıcaklıkların perşembe gününden itibaren yükseleceği ve yağışlı havalara 'yaz' arası verileceği bildirildi. İstanbul'da 7 ila 10 arasında pastırma yazı yaşanacak.

İSTANBUL'A YENİDEN YAZ GELİYOR

AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul'da Ekim ayı başlarından itibaren etkili olan yağışlı havalar bugün itibari ile bölgemizi terk ederken önümüzdeki 7-10 günlük periyotta yağış beklenmiyor. Halihazırda 15-18°C'ler civarına gerileyen sıcaklıkların Perşembe gününden itibaren artarak 20°C'lerin üzerine bahar değerlerine (Pastırma Ayazı) yükseleceği öngörülüyor.”