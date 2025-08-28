İstanbul'da dehşet! Spor kulübü başkanına kanlı infaz: Görüntüler korkunç

Çekmeköy Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'ta bir kafede dehşet yaşandı. 49 yaşındaki Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kafede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Meriç, alacak-verecek meselesi nedeniyle bir kişi tarafından silahla başından vuruldu.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırgan olay yerinden kaçarken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Meriç ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polisin şüpheli şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.