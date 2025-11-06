Karnı 9 aylık hamile gibi şişti! Doktorlar bile inanamadı: Tam 8,5 kilo

Amasya'da yaşanan olay şaşkına çevirdi. Evli ve 3 çocuk annesi Şule Akgül karnının hiç durmadan şiştiğini fark etti. 2 ay boyunca devam eden süreçte kadının karnı 2 ayda 9 aylık hamile gibi şişti. Endişelenen kadın hastaneye başvurunca hayatının şokunu yaşadı. Doktorlar yaptığı muayenede kadının midesinde karpuz büyüklüğünde bir kitle olduğunu tespit etti.

8,5 KİLOLUK KİTLE ÇIKARILDI

9 aylık hamile gibi olup nefes darlığı çekmeye başlaması üzerine Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan kontrollerde karnın içini tamamen saran bir kitle tespit edilerek ameliyata karar verildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara ile ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda 38 yaşındaki kadının karnından 30 santim çapında 8,5 kiloluk kitle çıkarıldı.

"9 AYLIK HAMİLE GİBİ OLDUM"

Sağlığına kavuşan Akgül, "Karnımdaki şişlikten dolayı 2 ay içinde 9 aylık hamile gibi oldum. Korktuğum için hastaneye gelemedim. Zor nefes alıp, veriyordum. Eğilip, doğrulamıyordum. Şimdi ise sağlığıma kavuştum" dedi.

"HASTAMIZIN HAYATI KURTULDU"

Çıkartılan kitlenin 50 yıla yaklaşan meslek hayatında karşılaştığı en büyük kitleler arasında olduğunu belirten Prof. Dr. Kara, "Hastamız geç kalmasına rağmen hayatı kurtulmuş oldu. 8,5 kilo ağırlığında yumurtalık kisti çıkardık. Bütün lenfleri de temizleyerek rahatsızlığının ilerlemesini engellemiş olduk. Bu tip ameliyatları yapma şansımız he zaman var. Yeter ki hastalarımız sağlıklarından korkmadan bize ulaşsın" diye konuştu.

"6 AY YA DA YILDA 1 KEZ GENEL KONTROL YAPTIRILMALI"

Yumurtalık ya da rahimde oluşan kitlelerin geç fark edilmesinin hayati riskler oluşturduğuna dikkat çeken Kara, kadınların 6 ay ya da yılda 1 kez kadın doğum uzmanına genel kontrol yaptırmalarını tavsiye etti.