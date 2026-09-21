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Advertorial
Avatar
Editor
 | Ezgi Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 13:20
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 16:58

Azimut Portföy, Egeyapı GYO ve Quvars Invest arasında stratejik işbirliği

Azimut Portföy, Egeyapı GYO ve Quvars Invest, nitelikli arazileri uzun vadeli ve kurumsal projelere dönüştürmek amacıyla stratejik bir iş birliğine imza attı.

Avatar
Editor
 Ezgi Kaya
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Azimut Portföy, Egeyapı GYO ve Quvars Invest arasında stratejik işbirliği
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 13:20
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 16:58

Azimut Portföy, Egeyapı GYO ve Quvars Invest yatırım yönetimi, arazi geliştirme ve proje geliştirme alanlarındaki uzmanlıklarını yeni bir iş birliği kapsamında bir araya getirdi. Üç şirket, nitelikli arazileri doğru finansal yapı ve kullanıcı odaklı proje yaklaşımıyla uzun vadeli değer üreten yatırımlara dönüştürmeyi hedefliyor. 

sektöründe finansman, arazi geliştirme ve proje geliştirme yetkinliklerini aynı yapıda buluşturan yeni bir iş birliği hayata geçirildi. Azimut Portföy, Egeyapı GYO ve Quvars Invest’ in güçlerini birleştirdiği iş birliğiyle, yatırım süreçlerinin ilk aşamadan itibaren ortak bir strateji doğrultusunda yönetilmesi ve nitelikli arazilerin uzun vadeli değer üreten projelere dönüştürülmesi hedefleniyor. 

İş birliğinde Azimut Portföy fonların kurulması, yatırım yapısının oluşturulması, portföy yönetimi ve yatırımcı ilişkileri alanlarındaki yetkinliğini ortaya koyacak. Quvars Invest uygun arazilerin belirlenmesi, fizibilite ve değerleme çalışmalarının yürütülmesi ile geliştirme stratejisinin oluşturulmasını üstlenecek. Egeyapı GYO ise yatırım fırsatlarını gayrimenkul geliştirme perspektifiyle ele alarak ürün ve konsept kurgusundan mimari ve mühendislik süreçlerine, uygulamadan teslim aşamasına kadar projenin hayata geçirilmesinde rol alacak.  

Azimut Portföy, Egeyapı GYO ve Quvars Invest arasında stratejik işbirliği

YENİ NESİL GAYRİMENKUL MODELİ HAYATA GEÇİRİLİYOR

Üç şirket arasındaki iş birliği kapsamında Azimut Portföy İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun portföyündeki araziler üzerinde paylaşım ekonomisini, sağlıklı yaşamı, doğayla iç içe olmayı ve ulaşım kolaylığını bir arada sunan yeni nesil bir karma yaşam projesi üzerinde çalışmalar başladı. Çalışmalar, yalnızca bir gayrimenkul projesinin geliştirilmesine değil; Azimut Portföy, Quvars Invest ve Egeyapı GYO ‘nun finansal, yatırım ve gayrimenkul geliştirme alanlarındaki tamamlayıcı uzmanlıklarını ortak bir çalışma modeli içerisinde buluşturmaya odaklanıyor. Bu yönüyle geliştirilecek ilk proje, iş birliğinin ortaya koyacağı yeni yaklaşımın somut bir örneği olmayı hedefliyor. 

Projenin lokasyonu, kapsamı, konsepti, yatırım büyüklüğü, takvimi ve satış sürecine ilişkin detaylar, geliştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak. 

AZİMUT PORTFÖY YATIRIM YÖNETİMİ DENEYİMİNİ SÜRECE TAŞIYOR

Azimut Portföy, yatırım fırsatlarının kurumsal bir yapı içinde değerlendirilmesini ve yatırım süreçlerinin profesyonel portföy yönetimi anlayışıyla yürütülmesini sağlayacak. Yönettiği varlık büyüklüğü  13 milyar USD’a yaklaşan Şirket, kurucusu ve yöneticisi olduğu Alternatif Yatırım Fonlarında da  300 milyon USD’a ulaşan büyüklük ile bu alanda  stratejik işbirlikleriyle 1 milyar USD yatırım büyüklüğü hedefliyor. 

Azimut Portföy Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Salar, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Gayrimenkulde sürdürülebilir değer üretmenin yolu, doğru varlığı doğru yatırım yapısı ve güçlü proje geliştirme yetkinliğiyle buluşturmaktan geçiyor. Bu iş birliğiyle portföy yönetimi, arazi geliştirme ve proje geliştirme süreçlerini ortak bir disiplin içinde ele alıyoruz. Quvars Invest’in arazi geliştirme kabiliyeti ve Ege Yapı’nın proje geliştirme deneyimiyle, yatırımcı açısından şeffaf ve ölçeklenebilir bir model oluşturmayı hedefliyoruz. Atacağımız ilk adımın, uzun vadeli iş birliğimizin güçlü bir başlangıcı olacağına inanıyoruz.” 

Azimut Portföy, Egeyapı GYO ve Quvars Invest arasında stratejik işbirliği

EGE YAPI 20 YILI AŞKIN BİRİKİMİYLE PROJEYİ GELİŞTİRECEK

Ege Yapı, 20 yılı aşkın sektör deneyimiyle iş birliği kapsamında yürütülecek çalışmaların proje geliştirme ve hayata geçirme süreçlerini üstlenecek. Şirket, değişen konut ihtiyacına yanıt verecek, farklı finansman ve yaşam modelleriyle gayrimenkule erişimi kolaylaştıran bir yaklaşım geliştirmeyi hedefliyor. 

Egeyapı GYO Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, iş birliğinin farklı uzmanlıkları ortak bir hedefte buluşturduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Gayrimenkul sektöründe konuta erişimi kolaylaştıracak yeni modeller geliştirmeyi, yalnızca finansman açısından değil, yaşam biçimlerini ve değişen ihtiyaçları da gözeten bir yaklaşımla ele alıyoruz. Azimut Portföy ve Quvars Invest ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği kapsamında, Azimut Portföy İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun mülkiyetindeki arsaların yanı sıra yeni gayrimenkul fırsatlarını da birlikte değerlendiriyoruz. Bu iş birliğinin ilk adımı olarak Kocaeli - ’de bulunan arsa üzerinde çalışmalara başlıyoruz. İlk ortak projemizin; erişilebilirliği, paylaşım ekonomisini, sağlıklı yaşamı, doğayla iç içe olmayı ve ulaşım kolaylığını bir arada sunan karma bir yaşam projesi olmasını hedefliyoruz. Ege Yapı olarak 20 yılı aşkın gayrimenkul geliştirme deneyimimizi bu yapıya taşıyarak, değişen ihtiyaçlara yanıt veren, erişilebilir ve sürdürülebilir yeni modeller geliştirmeyi devam edeceğiz.” 

QUVARS INVEST ARAZİ POTANSİYELİNİ YATIRIM FIRSATINA DÖNÜŞTÜRÜYOR

Quvars Invest, iş birliği kapsamında arazilerin mevcut değerinin yanı sıra lokasyon, imar yapısı, bölgesel gelişim dinamikleri, kullanıcı beklentileri ve uzun vadeli yatırım potansiyelini birlikte değerlendirecek. Bu yaklaşım doğrultusunda fizibilite, değerleme ve proje geliştirme stratejileri yatırımın başlangıç aşamasından itibaren bütüncül biçimde ele alınacak. 

UZUN VADELİ VE ÖLÇEKLENEBİLİR İŞ BİRLİĞİ HEDEFİ

Azimut Portföy, Egeyapı GYO ve Quvars Invest, yeni başlayacak olan iş birliğini tek bir yatırımla sınırlı tutmayarak ilerleyen dönemde farklı lokasyonlardaki fırsatları da değerlendirmeyi amaçlıyor. Üç şirket finansal disiplin, doğru arazi seçimi, kullanıcı ihtiyacına uygun proje geliştirme ve profesyonel uygulama süreçlerini aynı yaklaşım içinde buluşturarak gayrimenkul sektöründe uzun vadeli ve ölçeklenebilir bir iş birliği modeli oluşturmayı hedefliyor.

 

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ETİKETLER
#Gayrimenkul
#karamürsel
#Azimut Portföy
#Quvars Invest
#Egeyapı Gyo
#Advertorial
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