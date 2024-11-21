Otomotiv pazarlarında sıfır faizli araç kampanyası başladı: İşte markalara göre sıfır otomobil listesi
Sıfır otomobilde yapılacak olan kampanyalar, yıl sonunun yaklaşmasıyla araştırılmaya başlandı. Otomotiv pazarlarında 2024 model sıfır otomobillerde indirim, sıfır ya da uygun faizli kredi seçenekleri sunuldu.
Otomotiv pazarlarında yapılan sıfır araba kampanyaları merak konusu olmaya devam ediyor. Yeni araç almak veya aracını değiştirmek isteyenler, yıl sonunda geçerli olacak sıfır faiz fırsatlarını ve büyük fiyat indirimleri bekliyor.
HANGİ ARABA MARKALARI SIFIR FAİZ FIRSATI SUNUYOR?
Faizsiz veya uygun faizli araba fırsatları, başta Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra, Togg, Renault, Fiat, Ford, Opel, KIA, Citroen, Toyota, Hyundai, Peugeot ve Chery olmak üzere birçok araba markalarında geçerli olacak.
Volkswagen
Polo modelinde geçerli olan 300.000 TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0 faiz imkanı
Skoda
Skoda Fabia 1.320.100 TL’den başlayan fiyatlar, 100.000 TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı
Yeni Skoda Kamiq 1.469.100 TL’den başlayan fiyatlar, 250.000 TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz imkanı
Skoda Karoq 1.999.200 TL’den başlayan fiyat, Tüzel müşterilere 500.000 TL için 12 ay yüzde 2,99 faiz
Yeni Skoda Kodiaq tüzel müşterilere 1.000.000 TL için 12 ay yüzde 2.99 faiz fırsatı
Cupra
CUPRA Leon ve Formentor VZ-Line modelinde 250.000 TL’ye 12 ay 0 faiz fırsatı
Togg
Togg T10X modeli için 700.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz ya da 700.000 TL 30 ay yüzde 2,29 faiz imkanı
Audi
Q4 e-tron’a Markalı Kasko ile beraber ( veya Audi Kasko) 1.000.000 TL’ye 6 ay %0 kredi avantajı
Alfa Romeo
Alfa Romeo Tonale, 310.000 TL'ye varan indirim
Alfa Romeo Stelvio, yüzde 13 nakit indirim avantajı
Alfa Romeo Giulia 500.000 TL, 12 ay vadede yüzde 1,99 faiz avantajı
BMW
BMW 3 Serisi Sedan, i4, X1 ve X2 1.750.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.
BMW i5 2.500.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.
BMW i7 ve X7 4.000.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.
BMW X3 2.500.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.
BMW 1 Serisi 500.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.
BMW 2 Serisi Active Tourer, 4 Serisi Coupe 1.000.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.
BMW 7 Serisi 6.000.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.
Chery
OMODA 5 PRO Intelligent 300.000 TL / 12 ay / yüzde 0 faiz, 100.000 TL nakit alım avantajı
Ticari müşterilerilere 600.000 TL / 6 Ay / yüzde 0 Faizli Ticari Kredi veya 100.000 TL nakit alım indirimi
OMODA 5 PRO Exceptional versiyonunda geçerli olacak 198.500 TL nakit alım avantajı
TIGGO7 PRO MAX Intelligent versiyonu 300.000 TL / 12 ay / yüzde 0 faizli kredi veya 193.000 TL nakit alım avantajı
Exceptional versiyonuna özel 300.000 TL / 12 ay / yüzde 0 faizli kredi veya 213.500 TL nakit alım avantajı
Ticari müşterilerilere TIGGO7 PRO MAX Intelligent versiyonu 600.000 TL / 6 Ay / yüzde 0 Faizli Ticari Kredi veya 193.000 TL nakit alım indirimi
TIGGO7 PRO MAX Exceptional, 600.000 TL / 6 Ay / yüzde 0 Faizli Ticari Kredi veya 213.500 TL nakit alım indirimi
TIGGO8 PRO MAX Intelligent 300.000 TL / 12 ay / yüzde 0 faizli kredi avantajı veya 145.000 TL nakit alım avantajı
TIGGO8 PRO MAX Intelligent, Ticari müşterilerilere 600.000 TL / 6 Ay / yüzde 0 Faizli Ticari Kredi veya 145.000 TL nakit alım indirimi
Citroen
Citroen Ami modelinde 120.000 TL 12 ay yüzde 0 ya da 200.000 TL 12 ay yüzde 1,99 faiz
Citroen C4, Citroen C4 X, Citroen Elektrikli E-C4 ve Citroen Elektrikli E-C4 X modellerinde 200.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz kampanyası sunuluyor.
Citroen C5 Aircross 300.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz kampanyası var.
FIAT
Egea modellerinde 150.000 TL’ye varan nakit indirimi veya 100.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz, 250.000 TL 12 ay yüzde 1,99 kredi fırsatı
1.4 Fire 95 HP ve 1.6 Mjet 130 HP manuel araçlar için 200.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz, 300.000 TL’ye 12 ay yüzde 1,41 faizli kredi
500e modeli için 150.000 TL nakit indirimi ve 200.000 TL’ye 12 ay yüzde 1,99 kredi
Topolino'da 100.000 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz
Fiat 500, 500X ve Panda modelinde 200.000 TL 12 Ay yüzde 1,99 Kredi
Ford
Focus modellerinde bireysel müşteriler için 300.000 TL, 12 ay, yüzde 0 faiz
Puma için 200.000 TL, 12 ay, yüzde 0 faiz
Yeni Puma Titanium Otomatik modelinde yüzde 2, Mustang Mach-E'de yüzde 5, Focus’ta yüzde 6'ya varan peşin alım indirim
Yeni Kuga için 250.000 TL, 12 ay, yüzde 1,99 faiz
Mercedes Benz
C-Serisi, E-Serisi, GLC ve EQS modelleri için kasım ayına özel 3.200.000 TL kredi kullanımında geçerli yüzde 3,65’ten başlayan faiz oranları ve 6 aydan 36 aya kadar vade imkanı
Nissan
Nissan Juke 100.000 TL nakit alım indirimi ve 300.000 TL 12 ay yüzde 0 faizli ticari kredi
Nissan Qashqai e-power 200.000 TL nakit alım indirimi veya ticari müşterilerilere 500.000 TL 6 Ay yüzde 0 faizli ticari kredi
Yeni Qashqai Mild Hybrid 200.000 TL nakit alım indirimi ve 120.000 TL 12 Ay yüzde 0 Faizli Kredi, Ticari müşterilere 200.000 TL nakit alım indirimi ve 500.000 6 Ay yüzde 0 faizli ticari kredi
Yeni Nissan X-Trail Mild Hybrid Ticari müşterilerilere 500.000 TL 6 Ay yüzde 0 faizli ticari kredi
Toyota
Corolla modelinde 200.000 TL'ye varan indirimle 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlar
Corolla Cross Hybrid 190.000 TL'ye varan indirim
C-HR Hybrid 160 TL’ye varan indirim
Opel
Corsa için 150.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz, 250.000 TL 12 ay yüzde 1,99 faiz
Corsa Elektrik 250.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz ve 50.000 TL nakit indirimi
Mokka 150.000 TL 12 ay %0 faiz, 250.000 TL 12 ay yüzde 1,99 faiz seçenekleri ve 40.000 TL nakit indirimi
Mokka Elektrik 250.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği ve 50.000 TL nakit indirimi
Crossland 150.000 TL 12 ay %0 faiz, 250.000 TL 12 ay yüzde 1,99 faiz seçenekleri ile 40.000 TL nakit indirimi
Astra 150.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz, 250.000 TL 12 ay yüzde 1,99 faiz ile 50.000 TL nakit indirimi
Astra Elektrik için 250.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği ile 50.000 TL nakit indirimi
Grandland için 200.000 TL 12 ay yüzde 1,99 faiz seçeneği ile 35.000 TL nakit indirimi