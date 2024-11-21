Otomotiv pazarlarında sıfır faizli araç kampanyası başladı: İşte markalara göre sıfır otomobil listesi

21 Kasım 2024 13:08 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 13:15

Sıfır otomobilde yapılacak olan kampanyalar, yıl sonunun yaklaşmasıyla araştırılmaya başlandı. Otomotiv pazarlarında 2024 model sıfır otomobillerde indirim, sıfır ya da uygun faizli kredi seçenekleri sunuldu.

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Otomotiv​ pazarlarında yapılan sıfır araba​ kampanyaları merak konusu olmaya devam ediyor. Yeni araç almak veya aracını değiştirmek isteyenler, yıl sonunda geçerli olacak sıfır faiz fırsatlarını ve büyük fiyat indirimleri bekliyor.

HANGİ ARABA MARKALARI SIFIR FAİZ FIRSATI SUNUYOR?

Faizsiz veya uygun faizli araba fırsatları, başta Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra, Togg, Renault, Fiat, Ford, Opel, KIA, Citroen, Toyota, Hyundai, Peugeot ve Chery olmak üzere birçok araba markalarında geçerli olacak.

Volkswagen

Polo modelinde geçerli olan 300.000 TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0 faiz imkanı

Skoda

Skoda Fabia 1.320.100 TL’den başlayan fiyatlar, 100.000 TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı

Yeni Skoda Kamiq 1.469.100 TL’den başlayan fiyatlar, 250.000 TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz imkanı

Skoda Karoq 1.999.200 TL’den başlayan fiyat, Tüzel müşterilere 500.000 TL için 12 ay yüzde 2,99 faiz

Yeni Skoda Kodiaq tüzel müşterilere 1.000.000 TL için 12 ay yüzde 2.99 faiz fırsatı

Cupra

CUPRA Leon ve Formentor VZ-Line modelinde 250.000 TL’ye 12 ay 0 faiz fırsatı

Togg

Togg T10X modeli için 700.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz ya da 700.000 TL 30 ay yüzde 2,29 faiz imkanı

Audi

Q4 e-tron’a Markalı Kasko ile beraber ( veya Audi Kasko) 1.000.000 TL’ye 6 ay %0 kredi avantajı

Alfa Romeo

Alfa Romeo Tonale, 310.000 TL'ye varan indirim

Alfa Romeo Stelvio, yüzde 13 nakit indirim avantajı

Alfa Romeo Giulia 500.000 TL, 12 ay vadede yüzde 1,99 faiz avantajı

BMW

BMW 3 Serisi Sedan, i4, X1 ve X2 1.750.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.

BMW i5 2.500.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.

BMW i7 ve X7 4.000.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.

BMW X3 2.500.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.

BMW 1 Serisi 500.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.

BMW 2 Serisi Active Tourer, 4 Serisi Coupe 1.000.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.

BMW 7 Serisi 6.000.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.

Chery

OMODA 5 PRO Intelligent 300.000 TL / 12 ay / yüzde 0 faiz, 100.000 TL nakit alım avantajı

Ticari müşterilerilere 600.000 TL / 6 Ay / yüzde 0 Faizli Ticari Kredi veya 100.000 TL nakit alım indirimi

OMODA 5 PRO Exceptional versiyonunda geçerli olacak 198.500 TL nakit alım avantajı

TIGGO7 PRO MAX Intelligent versiyonu 300.000 TL / 12 ay / yüzde 0 faizli kredi veya 193.000 TL nakit alım avantajı

Exceptional versiyonuna özel 300.000 TL / 12 ay / yüzde 0 faizli kredi veya 213.500 TL nakit alım avantajı

Ticari müşterilerilere TIGGO7 PRO MAX Intelligent versiyonu 600.000 TL / 6 Ay / yüzde 0 Faizli Ticari Kredi veya 193.000 TL nakit alım indirimi

TIGGO7 PRO MAX Exceptional, 600.000 TL / 6 Ay / yüzde 0 Faizli Ticari Kredi veya 213.500 TL nakit alım indirimi

TIGGO8 PRO MAX Intelligent 300.000 TL / 12 ay / yüzde 0 faizli kredi avantajı veya 145.000 TL nakit alım avantajı

TIGGO8 PRO MAX Intelligent, Ticari müşterilerilere 600.000 TL / 6 Ay / yüzde 0 Faizli Ticari Kredi veya 145.000 TL nakit alım indirimi

Citroen

Citroen Ami modelinde 120.000 TL 12 ay yüzde 0 ya da 200.000 TL 12 ay yüzde 1,99 faiz

Citroen C4, Citroen C4 X, Citroen Elektrikli E-C4 ve Citroen Elektrikli E-C4 X modellerinde 200.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz kampanyası sunuluyor.

Citroen C5 Aircross 300.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz kampanyası var.

FIAT

Egea modellerinde 150.000 TL’ye varan nakit indirimi veya 100.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz, 250.000 TL 12 ay yüzde 1,99 kredi fırsatı

1.4 Fire 95 HP ve 1.6 Mjet 130 HP manuel araçlar için 200.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz, 300.000 TL’ye 12 ay yüzde 1,41 faizli kredi

500e modeli için 150.000 TL nakit indirimi ve 200.000 TL’ye 12 ay yüzde 1,99 kredi

Topolino'da 100.000 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz

Fiat 500, 500X ve Panda modelinde 200.000 TL 12 Ay yüzde 1,99 Kredi

Ford

Focus modellerinde bireysel müşteriler için 300.000 TL, 12 ay, yüzde 0 faiz

Puma için 200.000 TL, 12 ay, yüzde 0 faiz

Yeni Puma Titanium Otomatik modelinde yüzde 2, Mustang Mach-E'de yüzde 5, Focus’ta yüzde 6'ya varan peşin alım indirim

Yeni Kuga için 250.000 TL, 12 ay, yüzde 1,99 faiz

Mercedes Benz

C-Serisi, E-Serisi, GLC ve EQS modelleri için kasım ayına özel 3.200.000 TL kredi kullanımında geçerli yüzde 3,65’ten başlayan faiz oranları ve 6 aydan 36 aya kadar vade imkanı

Nissan

Nissan Juke 100.000 TL nakit alım indirimi ve 300.000 TL 12 ay yüzde 0 faizli ticari kredi

Nissan Qashqai e-power 200.000 TL nakit alım indirimi veya ticari müşterilerilere 500.000 TL 6 Ay yüzde 0 faizli ticari kredi

Yeni Qashqai Mild Hybrid 200.000 TL nakit alım indirimi ve 120.000 TL 12 Ay yüzde 0 Faizli Kredi, Ticari müşterilere 200.000 TL nakit alım indirimi ve 500.000 6 Ay yüzde 0 faizli ticari kredi

Yeni Nissan X-Trail Mild Hybrid Ticari müşterilerilere 500.000 TL 6 Ay yüzde 0 faizli ticari kredi

Toyota

Corolla modelinde 200.000 TL'ye varan indirimle 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlar

Corolla Cross Hybrid 190.000 TL'ye varan indirim

C-HR Hybrid 160 TL’ye varan indirim

Opel

Corsa için 150.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz, 250.000 TL 12 ay yüzde 1,99 faiz

Corsa Elektrik 250.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz ve 50.000 TL nakit indirimi

Mokka 150.000 TL 12 ay %0 faiz, 250.000 TL 12 ay yüzde 1,99 faiz seçenekleri ve 40.000 TL nakit indirimi

Mokka Elektrik 250.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği ve 50.000 TL nakit indirimi

Crossland 150.000 TL 12 ay %0 faiz, 250.000 TL 12 ay yüzde 1,99 faiz seçenekleri ile 40.000 TL nakit indirimi

Astra 150.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz, 250.000 TL 12 ay yüzde 1,99 faiz ile 50.000 TL nakit indirimi

Astra Elektrik için 250.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği ile 50.000 TL nakit indirimi

Grandland için 200.000 TL 12 ay yüzde 1,99 faiz seçeneği ile 35.000 TL nakit indirimi