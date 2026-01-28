Endonezya'da fabrika alevlere teslim oldu

Kategoriler
Endonezya’nın Kuzey Sumatra eyaletinde yer alan Medan şehrinde bir terlik fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sardı.
Yangın nedeniyle yoğun duman gökyüzünü kaplarken, içeride bulunan işçiler panik halinde binadan tahliye edildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, üretim alanlarındaki yanıcı maddeler söndürme çalışmalarını zorlaştırdı.