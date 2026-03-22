İran'ın vurduğu İsrail şehri Arad'da İsrailli bakan Ben-Gvir'a soğuk duş: Sen Yahudi Nazisisin!

İran’ın füze ve İHA saldırılarının hedefi olan Arad kentini ziyaret eden İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, halkın tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Aşırı sağcı bakana bir kadın, "Sen bir Yahudi Nazisisin! Tüm bu ölümlerin sorumlusu sensin. Burada işin yok, şehrimden defol!" diyerek tepkisini gösterdi. Öte yandan resmi verilere göre Arad'da saldırılar sonucu 80 kişi yaralanırken, 10 kişinin durumu ciddiyetini koruyor.

