Yemen’den misilleme füze saldırısı! İsrail'den jet cevap

İsrail’in Gazze'yi hedef alan saldırılarına yönelik Yemen’den bir misilleme daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen’den fırlatılan bir füze nedeniyle Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria dahil birçok bölgede sirenlerin çaldığı bildirildi.

Füzenin İsrail’in hava savunma sistemi tarafından engellendiği aktarılırken, ilk belirlemelere göre saldırı nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmediği kaydedildi.