İsrailli bakan Gazze davasını savunan aktivistlere nefret kustu! 'Katilsiniz' diye bağırdı

Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na da müdahale eden İsrail ordusu filodaki aktivistleri de alıkoydu. Tüm dünyayı ayağa kaldıran bu hukuksuz alıkoyma girişimine dünyadan art arda tepkiler geliyor.

IRKÇI BAKAN AKTİVİSTLERİN YANINA GİTTİ

Ancak İsrailli yetkililer, hem suçlu hem güçlü şekilde tavırlardan kaçınmıyor.

İsrail’in pek çok ülkede “istenmeyen kişi” ilan edilmiş aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Aşdod limanında zorla alıkonan Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu yere gitti, aktivistlere hakaretler yağdırdı.

Aktivistleri 'terörist' olarak nitelendiren Itamar Ben-Gvir, "Hepiniz teröristsiniz. Katilleri destekliyorsunuz. Gazze'yi destekliyorsunuz, teröristleri destekliyorsunuz. Sizler terör destekçisisiniz. Burada insani yardım yok" ifadelerini kullandı.

ARALARINDA 48 TÜRK VAR

Alıkonan 450 aktivist arasında Türkiye’den 48 kişi var. Greta Thunberg, Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela, Fransız milletvekili Rima Hassan ve eski Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau da alıkonanlar arasında. Filodaki bir tekne hala Gazze’ye doğru yola devam ediyor.

HAPİSHANEDEN DE PAYLAŞIM YAPTI

BakanItamar Ben-Gvir, ayrıca aktivistlerin yüksek güvenlikli Ketziot Hapishanesi'nde "terör mahkumu" şartlarında kalacağını söylediği bir paylaşım da yaptı. Paylaşıma sosyal medyadan tepki yağdı.