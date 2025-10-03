Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

İsrailli bakan Gazze davasını savunan aktivistlere nefret kustu! 'Katilsiniz' diye bağırdı

Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki gemiler ve aktivistler İsrail tarafından alıkonuldu. Dünya, yapılan bu hukuksuz müdahaleye tepki gösterirken, İsrailli yetkililer haddini aşan sözlerle Gazze davasını savunan aktivistlere haddini aşan sözlerle hakaret etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 15:36

'ndeki ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na da müdahale eden ordusu filodaki aktivistleri de alıkoydu. Tüm dünyayı ayağa kaldıran bu hukuksuz alıkoyma girişimine dünyadan art arda tepkiler geliyor.

İsrailli bakan Gazze davasını savunan aktivistlere nefret kustu! 'Katilsiniz' diye bağırdı

IRKÇI BAKAN AKTİVİSTLERİN YANINA GİTTİ

Ancak İsrailli yetkililer, hem suçlu hem güçlü şekilde tavırlardan kaçınmıyor.

İsrail’in pek çok ülkede “istenmeyen kişi” ilan edilmiş aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Aşdod limanında zorla alıkonan Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu yere gitti, aktivistlere hakaretler yağdırdı.

İsrailli bakan Gazze davasını savunan aktivistlere nefret kustu! 'Katilsiniz' diye bağırdı

Aktivistleri 'terörist' olarak nitelendiren Itamar Ben-Gvir, "Hepiniz teröristsiniz. Katilleri destekliyorsunuz. Gazze'yi destekliyorsunuz, teröristleri destekliyorsunuz. Sizler terör destekçisisiniz. Burada insani yardım yok" ifadelerini kullandı.

İsrailli bakan Gazze davasını savunan aktivistlere nefret kustu! 'Katilsiniz' diye bağırdı

ARALARINDA 48 TÜRK VAR

Alıkonan 450 aktivist arasında Türkiye’den 48 kişi var. Greta Thunberg, Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela, Fransız milletvekili Rima Hassan ve eski Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau da alıkonanlar arasında. Filodaki bir tekne hala Gazze’ye doğru yola devam ediyor.

İsrailli bakan Gazze davasını savunan aktivistlere nefret kustu! 'Katilsiniz' diye bağırdı

HAPİSHANEDEN DE PAYLAŞIM YAPTI

BakanItamar Ben-Gvir, ayrıca aktivistlerin yüksek güvenlikli Ketziot Hapishanesi'nde "terör mahkumu" şartlarında kalacağını söylediği bir paylaşım da yaptı. Paylaşıma sosyal medyadan tepki yağdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sumud Filosundan Gazze’ye ulaşan var mı? İnsani yardım için Akdeniz’e açılmıştı
Bekir Develi Sumud Filosu'nda hangi gemide? Sosyal medya paylaşımları dikkat çekmişti
Dünyanın dört bir yanından Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'e tepki: Hesabı sorulacak!
Gazze için yola çıkan Sumud Filosu ablukayı yıktı! İsrail gemilerin neredeyse tamamını durdurdu
ETİKETLER
#İsrail
#gazze şeridi
#abluka
#Terörizm
#Küresel Sumud Filosu
#Aktivistler
#Itamar Ben-gvir
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.