Netanyahu'dan ateşkes açıklaması: Bazı ilerlemeler var!

23 Aralık 2024 20:03 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 20:07

Gazze'yi bombardımana boğan ve Suriye'deki Baas rejiminin çökmesini fırsat bilerek Golan Tepeleri'ni aşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan ateşkes açıklaması geldi. Netanyahu Gazze’de ateşkes görüşmeleri için, 'Bazı ilerlemeler var' dedi.

Her İsrail askerine karşılık 20 Filistinli mahkum serbest kalacak! Gazze için son umut 3 aşamalı ateşkes

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi​'nde süren ateşkes görüşmelerine ilişkin mecliste açıklamalarda bulundu. Netanyahu​, yaptığı konuşmada, "Dikkatle ifade etmek isterim ki bazı ilerlemeler kaydediliyor ve bu ilerlemenin üç temel nedeni var. İlk olarak, (Hamas lideri) Sinvar artık sahada değil.Hamas​, Hizbullah ve İran’ın destek için devreye gireceğini umuyordu, ancak onlar kendi yaralarını sarmakla meşguller ve Hamas da sürekli olarak darbeler alıyor. Yani bir ilerleme söz konusu. Sürecin ne kadar süreceğini kestiremiyorum ama çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİ ANLATAMAM"

Tüm esirler evlerine dönene kadar çabaların devam edeceğini belirten Netanyahu, "Yaptığımız her şeyi size anlatamam ama her düzeyde önemli adımlar atıyoruz. Herkesi düşman topraklarından eve getirene kadar her şekilde, hiç ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Netanyahu, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar ile Orta Doğu'nun çehresini değiştirdiğini öne sürdü. İran’ı hedef alan Netanyahu, “Bizi yok etmekle tehdit eden İran'dan gözümüzü ayırmıyoruz. İran'ın şehirlerimizi ve ülkemizi tehdit edebilecek nükleer ve diğer silahları elde etmesini engellemeye kararlıyız" diye konuştu.

HUSİLER'DE SON DURUM...

Yemen'deki Husilerin saldırılarına da değinen Netanyahu, İsrail'in Husilere yönelik son saldırılarının “ilk olmadığını ve son da olmayacağını" belirterek, Husilerin sahip olduğu ve İsrail’e karşı kullandığı önemli varlıkların yok edildiğini söyledi.