Prenses ve şaman eşi Türkiye'yi seçti: Rüya gibiydi!

13 Ekim 2024 16:27 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 16:28

Norveç Prensesi Martha Louise ağustos ayında ABD’li şaman Durek Verrett ile dünya evine girdi. Balayı tercihlerini Türkiye'den yana kullanan çift, tatil görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Norveç​ kralının en büyük çocuğu olan Prenses Martha Louise, 3 gün süren etkinliklerin ardından geçtiğimiz ağustos ayında ABD’li şaman Durek Verrett ile dünya evine girdi. Düğüne İsveç ve Norveç'ten kraliyet mensuplarının yanı sıra çiftin arkadaşları, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlüler katıldı.

Norveç Prensesi Martha Louise, ABD’li şaman Durek Verrett ile balayını tercihlerini Türkiye​'den yana kullandı. Çift, düğünden 2 ay sonra çıktıkları Türkiye tatilinden fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. ABD​'li şaman, yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin zengin kültürüyle kuşatıldık" ifadelerini kulandı.

Prenses Martha Louise ise sosyal medyada yaptığı paylaşımında, "Rüya gibi bir balayıydı" ifadelerine yer verdi.

PRENSES İLK EŞİNDEN 2017'DE BOŞANMIŞTI

Martha Louise'in 3 çocuk dünyaya getirdiği Norveçli yazar Ari Behn ile olan ilk evliliği 2017'de boşanmayla sonuçlanmıştı. Ruh sağlığı problemleri yaşayan Behn, 2019 yılında yaşamına son vermişti.