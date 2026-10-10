Ev ve araba alacaklara fırsat uyarısı! Tuna Kaya fiyatların düşeceği dönemi açıkladı

Dikkat edin, tahviller yükseliyor ve dolar endeksi de yükseliyor. Altın gerilemiş olsa da burada direniyor. Dünkü videomda da açıkladığım gibi, özellikle Çin Merkez Bankası ve çok sayıda gelişmekte olan ülkenin merkez bankası altın alımlarına devam ediyor. Dünya Altın Konseyi'nin yaptığı ankete göre önümüzdeki beş yılda merkez bankalarının yüzde 85'i altın almaya devam edeceklerini söylüyor.

