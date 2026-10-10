Ev ve araba alacaklara fırsat uyarısı! Tuna Kaya fiyatların düşeceği dönemi açıkladı

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İstanbul
Altın fiyatlarında dalgalanma, konut ve otomobil sektöründe baskı devam ediyor. Ekonomist Tuna Kaya, petrol fiyatlarında 110 dolar eşiğine dikkat çekerek piyasalarda sert hareketler yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Fon krizinin konut ve otomobil piyasasına etkilerinin önümüzdeki aylarda daha belirgin hissedilebileceğini belirten Kaya, konut fiyatlarında dolar bazında yaşanan yüzde 30’luk erimeye ve otomotivde beklenen indirimlere işaret etti. Kaya, yıl sonuna doğru otomobil fiyatlarında yeni düşüşler ve nakdi olanlar için önemli fırsatlar oluşabileceğini söyledi.
Petrol fiyatlarının özellikle 110 dolar seviyesini yukarı yönlü aşmasıyla piyasalarda sert hareketler ve sert düşüşler görebiliriz. Pazartesi gününe son derece dikkat edeceğiz. Pozisyonlarınızı buna göre ayarlayın. Elinizde yüzde 40'a varan bir nakit olsun. Bu şekilde piyasada kalmakta fayda var. Her an her şey olabilir.
İşte Tuna Kaya'nın Youtube kanalında anlattıklarından satır başları...
Değerli metaller tarafında ons altın, gümüş, platin ve bakırda toparlanma görüyoruz. Gümüş toparlanıyor. Platin daha olumlu bir hareketle yükseliyor. Bakır dün sert gerilemişti ancak orada da bir toparlanma var. Gram gümüş 96,70 seviyesinde, gram altın ise 6.637 seviyesinde. Burada da bir toparlanma olduğunu görüyoruz.
Dolar/TL tarafında ise Batı cephesinde yeni bir şey yok. Kur, kalemle çizilmiş gibi ilerliyor. Arada günlük değişimlerle zikzaklar görüyoruz. Dolar 49,34 seviyesinde, Euro/TL ise 55,24 seviyesinde. Euro neden gerilemeye başladı? Bunun nedeni Euro/dolar paritesindeki düşüş. Euro/dolar paritesinin gerilemesinin arkasında ise Avrupa'da Fransa'dan başlayan tahvil krizi var.
Altın tarafına baktığımızda ons altının 4.100 dolar seviyelerine toparlandığını ve çok kritik bir bölgede bulunduğunu görüyoruz. Buradaki düşen trendin kırılması halinde 4.300 dolar bandına doğru bir hareket başlayabilir. Asıl büyük yükselişin, özellikle 5.000 dolar seviyesinin yeniden gündeme gelmesi ise 4.300 doların aşılmasıyla gerçekleşebilir.
Dikkat edin, tahviller yükseliyor ve dolar endeksi de yükseliyor. Altın gerilemiş olsa da burada direniyor. Dünkü videomda da açıkladığım gibi, özellikle Çin Merkez Bankası ve çok sayıda gelişmekte olan ülkenin merkez bankası altın alımlarına devam ediyor. Dünya Altın Konseyi'nin yaptığı ankete göre önümüzdeki beş yılda merkez bankalarının yüzde 85'i altın almaya devam edeceklerini söylüyor.
Merkez bankaları altını al-sat yapmak için almıyor. Uzun vadeli projeksiyonları doğrultusunda alıyor ve rezervlerine ekliyorlar. Çünkü dolara ve Amerika'nın para sistemine güven azalmış durumda.
Amerika, bu para sistemi üzerinden ülkelerin varlıklarını her an dondurabilir. Bu nedenle merkez bankaları kendilerini korumak, Rusya'nın, İran'ın ya da Venezuela'nın yaşadığı durumla karşılaşmamak için rezervlerini çeşitlendiriyor. Amerikan tahvillerini azaltırken altın varlıklarını artırıyorlar.
Gram altın tarafında da güzel bir hareket var. Fiyat 6.500 seviyelerine geldi. Daha önce de konuştuğumuz gibi burası bir alım fırsatı bölgesiydi. 6.300 seviyesini son dip bölgesi olarak takip ediyorum. Yukarıda 6.651 seviyesi var. Gram altın düşen trendi kırdı. Bu, gram altın açısından pozitif bir durum. Aşağıda 6.500 seviyesi ilk destek, 6.300 seviyesi ise ana destek olarak takip edilmeli.
Ons gümüş, düşen kanalın taban seviyesine kadar gerileyerek 58 dolar seviyelerine geldi. Buradan tekrar toparlandı. 60 dolar kritik bölgenin üzerinde kalması önemli. Yukarıda 63 dolar seviyesini takip ediyoruz.
Düşen kanalın üst bandı olan 65 doların aşılmasıyla gümüşte de toparlanma görebiliriz. Daha önce de konuştuğumuz gibi, 60 doların altında kademeli bir şekilde gümüş alınabilir. Aşağıda 56 dolar seviyesini ana destek olarak takip etmeye devam ediyoruz.
Gram gümüş tarafında da yeniden 94,50 seviyesinin üzerindeyiz. 94,50'nin altına düştükçe kademeli alım yapılabilir. Yukarıda 106 TL seviyesi direnç olarak takip edilmeli.
Platin bugün bir miktar toparlandı. 1.700 dolar seviyesinin üzerinde kalması önemli olacak. Bakır da yükselen trendinin destek seviyesine geldi ve buradan yeniden destek buldu. Yukarıda 687 seviyesindeki direncin aşılması, bakır açısından oldukça pozitif olacaktır.
Konut tarafına baktığımızda, fon kriziyle birlikte içeride büyük miktarda bir varlık kaldı. Bu durum konut alımlarını azaltacak ve önümüzdeki dönemde konut fiyatlarını düşürebilecek.
Ancak geçmişe dönersek 2023 yılından bugüne kadar konut fiyatlarında dolar bazında yüzde 30'luk bir erime var. Yani o dönemde konutu satıp dolar alsaydınız bugün aynı dolarla aynı konutu alabilir, paranızın üçte birini de cebinizde tutabilirdiniz.
Bu ölçekte büyük bir erime söz konusu. Konut fiyatlarına Türk lirası bazında değil, döviz bazında baktığımızda mevcut durum bu şekilde.
Otomotiv sektöründe de durum hiç iç açıcı değil. Eylül ayı itibarıyla satışlarda yüzde 20'ye yakın bir gerileme söz konusu. Fon krizi nedeniyle önümüzdeki aylarda da bu gerilemelerin devam etmesini bekliyorum. 2025 yılında yaklaşık 1,3 milyon otomobil satılmıştı.
Bu yıl satışlar 1 milyonun biraz üzerine çıkabilir ancak 2025 yılındaki seviyenin yakalanacağını düşünmüyorum.
İkinci el otomobil piyasasına geldiğimizde, normal koşullarda sıfır otomobillerin üç yıl kullanıldıktan sonra değerleri yüzde 65 oranında düşüyordu. Bugünkü veriler üzerinden sıfır otomobille üç yaşındaki ikinci el otomobili karşılaştırdığımızda bu oran yüzde 55 seviyesine çekilmiş durumda.
Önümüzdeki aylarda fon krizi nedeniyle hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatlarında daha fazla gerileme göreceğiz. Özellikle yılın sonuna doğru büyük kampanyalar yapılacaktır. Büyük otomotiv firmaları ellerindeki stokları eritmek amacıyla önemli kampanyalar düzenleyecek. Elinde nakdi olanlar için çok önemli fırsatlar oluşacak.