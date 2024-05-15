İşçi sorunu için Almanya ilk adımı attı! Sosyal yardım ve çalışma saatleri gözden geçirilecek

15 May 2024 17:41 - Güncelleme : 15 May 2024 17:43

Avrupa’da işçi sorunu derinleşirken hükümetlerden de sosyal güvenlik sistemine ilişkin adımlar gelmeye başladı. Başta sosyal yardımlar olmak üzere çalışmamayı teşvik eden reformlar gözden geçirilecek. Bu yönde ilk adım Almanya’dan geldi. Almanya, ekonomik durgunluğun başlıca nedenlerinden biri olan "az çalışmayla" mücadele etmek ve daha uzun saatler çalışılmasını teşvik etmek için vergi indirimi planlıyor.

FAZLA ÇALIŞMA İÇİN TEŞVİK SİSTEMİ DEVREYE ALINIYOR

Türkiye, enflasyonla mücadele için açıklanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni tartışırken; Almanya, insanları daha fazla çalışmaya teşvik etmek için vergi indirimleri ve sosyal yardım reformlarını yeniden gözden geçiriyor. Ülke ortalama çalışma saatlerindeki büyük düşüşü tersine çevirerek bölgenin ekonomik durgunluğuyla mücadele etme arayışında olan İngiltere ve Hollanda'ya katılıyor.

ÖDÜLLENDİRİCİ PLAN İÇİN SOSYAL HAKLARDA REVİZYON GELİYOR

Aylar süren tartışmaların ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un iktidardaki koalisyonu, daha uzun saatler çalışmayı daha ödüllendirici hale getirmeyi amaçlayan "büyüme planını" önümüzdeki ay açıklamaya hazırlanıyor. Kaynaklara göre tartışılan seçenekler arasında fazla mesai için vergi indirimi ve sosyal haklarda revizyon yer alıyor.

ÇALIŞMA SAATLERİ PANDEMİDEN BU YANA DÜŞÜŞTE

Pandemiden bu yana Avrupa genelindeki çalışma saati düşüşleri, bölgenin ekonomik düşük performansını ve zayıf rekabet gücünü daha da kötüleştirdi ve yaşlanan nüfusun işgücünü azalttığı bir dönemde yetkililerin dikkatini çekti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 2022 yılına ait son verilerine göre Almanya, gelişmiş ekonomiler arasında en kısa ortalama çalışma saatine sahip ülke.

DAHA ÇOK İZİN TERCİH EDİLİYOR

Almanya'daki düşük ücretli insanlar daha fazla çalışmak isteseler bile, bazılarının bunu yapmak için çok az teşviki var çünkü ekstra gelirin çoğunu vergi ve azalan yardımlarla kaybediyorlar. OECD'ye göre, Almanların yıllık ortalama çalışma süresi son 50 yılda yüzde 30 azalarak ABD seviyelerinin dörtte birine düştü ve bu da Avrupalıların daha uzun süreli izin ve daha fazla boş zaman tercih ettiğini gösterdi.

İNGİLTERE VE HOLLANDA DA YENİ YÖNTEMLER ARIYOR

Hollanda hükümeti, çalışan ebeveynler için çocuk bakım ödeneklerinin artırılması ve ebeveyn izninin iyileştirilmesi de dahil olmak üzere, vergi ve sosyal yardım sisteminde insanları mesai yapmaktan caydıran unsurları azaltmanın yollarını arıyor.

İngiltere hükümeti de ortalama çalışma saatlerindeki düşüşün pandemiden bu yana yaşanan işgücü sıkıntısını daha da kötüleştirmesinden endişe ediyor. Hükümet ayrıca mesai yapmaktan caydıran yeni çocuk bakım destekleri ve sosyal yardım sistemindeki teşvikleri azaltma girişimleri de dahil olmak üzere daha fazla insanı işe almayı ve yarı zamanlı çalışanları daha uzun süre çalışmaya teşvik etmeyi amaçlayan önlemler açıklamıştı.