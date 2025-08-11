Balıkesir depreminde caminin minaresi de yıkıldı

Balıkesir depreminin ardından çevrede oluşan hasarla ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. 6,1 büyüklüğündeki sarsıntıda kırsal Kızılgür Mahallesi'ndeki bir caminin minaresinin yıkıldığı öğrenildi.

Kızılgür Mahallesi Muhtarı Fatih Şahan, AA muhabirine, depremde mahalle camisinin minaresinin yıkıldığını söyledi. Kırsal Gölcük Mahallesi'nin muhtarı Emin Bardak da birkaç kullanılmayan ev ve bazı binaların duvarları ile bir hayvan barınağının yıkıldığını belirterek, "Çok şükür can kaybımız yok." dedi.