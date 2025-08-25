Bir anda dumanlar yükseldi! Park halindeki araç alev alev yandı

Tekirdağ'da O.Y.’e ait otomobil, park halinde bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Aracından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, durumu itfaiyeye bildirerek araçtan uzaklaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucunda otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangının, otomobilin elektrik aksamından kaynaklanmış olabileceği iddia edildi.