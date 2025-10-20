Drift atarken yakalandı, sonrasında yaptıkları şoke etti! O anlar kamerada

Bursa'da Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bölgede devriye gezen sivil trafik ekipleri, otomobiliyle drift atan sürücüyü durdurdu. Sürücü polis memurlarına ettiği hakaretlerin ardından saldırıp belindeki silahı almaya kalkıştı. Polis ve sürücü arasında çıkan arbede sonrası polis memuru aldığı yumruk darbeleriyle yaralandı. Saldırgan sürücü ise etkisiz hale getirildi. Olay anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ayrıca görüntülerde çıkan arbede sonrası polisin yere düşen tabletinin de bir vatandaş tarafından alınıp teslim edildiği görüldü. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.