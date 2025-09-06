Elazığ'daki kaza kameralara böyle yansıdı

Elazığ’da Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası, seyir halindeki başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan kavşaktan geçiş yapan bir panelvan ile Hazar Dağlı Kavşağı istikametine seyir halinde olan ticari taksi çarpıştı.

Çarpışma anı ise cadde üzerinden geçen bir aracın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.