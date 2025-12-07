Erzincan nefesini tutup bu atlayışı izledi! İşte o anlar...

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde bulunan ve dünyanın en yüksek kanyonları arasında yer alan Karanlık Kanyon, adrenalinin zirveye çıktığı bir gösteriye sahne oldu. Yaklaşık 550 metre yükseklikte gerçekleştirilen base jump atlayışında wingsuit ve base jump sporcusu Cengiz Koçak, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.



Atlayış için kanyon üzerine halat çekildi. Koçak, yaklaşık 500 metre yükseklikten kendini boşluğa bırakarak hem cesareti hem de profesyonelliğiyle heyecan dolu anlar oluşturdu. Rüzgârı kanatlarında hissederek süzülen sporcu, kanyon içindeki iniş noktasına sorunsuz bir şekilde indi.