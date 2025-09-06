Esenyurt’ta park yeri tartışması ortalığı savaş alanına çevirdi! Esnaf ve vatandaşın kavgası kamerada
Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi 1973 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir esnaf ve vatandaş arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine saldırırken, mahalleli sokağa indi. Saldırganlar, vatandaşların müdahalesinin ardından güçlükle ayrıldı. Öte yandan, esnaf ve vatandaşın park yeri kavgası ise cep telefonu kamerasına yansıdı.