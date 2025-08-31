Hepsi arabaya doğru uçtu! Trafik savaş alanına dönecekti

Bursa-İzmir yolu üzeri Akçalar mevkiinde olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon sürücüsü kasasına yüklediği boş sebze ve meyve kasalarıyla tarlaya doğru yola çıktı. Ana yolda boş kasalar sebebiyle hızlandıkça hızlanan sürücü, sol şeritten ilerlemeye başladı ancak, bağlı olmayan plastik kasalar bir bir uçmaya başladı.

Arkasındaki arabanın üzerine ve camına gelen kasalar, sektikten sonra bir diğer arkadaki arabaya doğru uçtu. Yaşanan anları kayda alan otomobil sürücüsünün, kendisini sağ şeride atıp soğukkanlılığını korumasıyla büyük bir faciadan dönüldü.