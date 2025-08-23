Markette hırsızlık anları kameraya yansıdı

Edinilen bilgilere göre, Akyurt ilçesinde dün gece kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, marketin tuvalet penceresinden içeri girerek kasada bulunan yaklaşık 12-13 bin lirayı ve raflardaki çok sayıda sigarayı çaldı. O anlar marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın ardından market sahibi durumu polise bildirirken, güvenlik kameralarındaki görüntüler incelemeye alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.