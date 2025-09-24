Safari sürücüsü, Ukraynalı sürücünün önünü kesip camı yumrukladı

Antalya’nın Alanya ilçesinde trafikte seyir halinde olan Ukrayna uyruklu bir sürücü, iddiaya göre başka bir turisti taşıyan safari aracının şoförü tarafından darp edilmek istendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, saldırganın aracına çarparak zarar verdiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, ismi öğrenilemeyen Ukrayna uyruklu sürücü, aracıyla seyir halindeyken, bölgede turist taşıyan bir safari aracının şoförü tarafından iddiaya göre önü kesildi. Yine aynı sürücü Ukraynalı sürücünün önünü kesip aracına çarpıp sıkıştırdı. Ukraynalı vatandaş yaşadığı olaydan sonra olay yerinden ayrılarak avukatıyla birlikte Tosmur Polis Karakolu’na giderek saldırgan sürücüden şikâyetçi oldu.

Öte yandan yoldan geçen bir vatandaş ise kavgayı ayırmak için safari sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı.

