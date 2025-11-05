Şaşkın kedi, fareyi avlamak yerine bakın ne yaptı!

Şanlıurfa'da kaydedilen alışılmadık anlar, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Bir kedinin, avlaması beklenen fareyle adeta oyun arkadaşı olduğu anlar, "Kedi ile fare dost olmaz" sözünü akıllara getirdi.

KEDİ İLE FARE DOST OLURMUŞ!

Alışılmışın aksine kedinin fareye saldırmadığı, aksine onunla adeta oyun oynadığı anlar sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Görüntüyü çeken vatandaş, kedinin fareye zarar vermediğini, ikilinin bir süre birbirlerinin peşinden koştuktan sonra ayrıldığını belirtti.

Sosyal medya kullanıcıları, "Kedi ile fare dost olmaz" sözünü boşa çıkaran bu görüntülere hayretle yorum yaptı. Görüntü kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.