Tır ezip geçiyordu! Kıl payıyla kurtuluş kamerada!

Artvin-Hopa karayolunda hatalı sollama yapan bir tır, kazaya ramak kala güçlükle durabildi. Karşı yönden gelen otomobil, tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iki sürücünün de ani fren yaparak muhtemel bir facianın önüne geçtiği görülüyor. Olayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Aşkın Göktürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün muhtemel ciddi bir kazadan Allah’a şükür en küçük bir zarar görmeden kurtuldum. Yer: Artvin-Hopa yolu, jandarma kontrol noktası. Artvin yollarında tır kaynaklı tehlikeler son zamanlarda artmaya başladı maalesef" ifadelerine yer verdi.