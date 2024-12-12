Bugünün en önemli haberleri | 12 Aralık 2024 haber özetleri

12 Aralık 2024 17:45 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 17:51

Tgrthaber.com günün en önemli ve en çok okunan haberlerini sizler için derledi. Suriye'de SMO, terör örgütü PKK/YPG'yi köşeye sıkıştırdı. Esad rejiminin devrilmesinin ardından MİT Başkanı İbrahim Kalın, resmi temaslarda bulunmak üzere Şam'a geldi "tgrthaber.com", saha araştırması yaparak vatandaşlara; ‘Asgari ücrete ne kadar zam gelmelidir?’ sorusunu yöneltti . AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin erken seçim çağrılarına cevap verdi. Narin Güran cinayetiyle ilgili 'cinsel istismar' iddiası ortaya atıldı. İşte siyasetten ekonomiye, dünya gündeminden spora kadar 12 Aralık gününün en önemli haberleri...

12 Aralık 2024’te Türkiye​ ve dünya gündemi oldukça hareketliydi... Dünyadaki ve Türkiye’deki en önemli ve en çok okunan haberleri tgrthaber.com sizler için derledi. İşte 12 Aralık gününün öne çıkan başlıkları...

MİT BAŞKANI İBRAHİM KALIN ŞAM'DA!

Suriye​'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, resmi temaslarda bulunmak üzere Şam'a geldi. TGRT Haber ekibi tarafından görüntülenen Kalın, Emevi Camii'nde namaz kıldı.

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SURİYE'DE SON DURUM

Suriye'de devrik lider Beşar Esad​'ın askerleri bölgeden kaçarken PKK/YPG​'ye teslim ettikleri bölgeleri Suriye Milli Ordusu​ (SMO) terörden arındırıyor. ABD'nin desteklediği terör örgütü PKK/YPG ise SMO'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu'yla iyice köşeye sıkıştı. Terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani, ABD medyasına ABD'nin kendilerine yardım etmediğine dair şikayette bulundu.

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TGRTHABER.COM VATANDAŞA SORDU: ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLMALI?

"tgrthaber.com", saha araştırması yaparak vatandaşlara; ‘Asgari ücrete ne kadar zam gelmelidir?’ sorusunu yöneltti.

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ERKEN SEÇİM OLACAK MI?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin erken seçim çağrılarına cevap verdi. Geçtiğimiz seçimde büyükşehir belediye başkanlığına için yarışan Dağ, İzmir'de yeniden aday olup olmayacağına ilişkin de konuştu.

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NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE 'CİNSEL İSTİSMAR' İDDİASI

Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor . Korkunç cinayetin ardından yapılan incelemelerde, Narin'in iç çamaşırında tespit edilen Prostat Spesifik Antijen (PSA) enzimi ile ilgili Avukat Buket Nurşah Tekışık dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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NACİ GÖRÜR ÇANAKKALE DEPREMİ SONRASI UYARDI!

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi açıklarında Saros Körfezi'nde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Korkutan depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, Marmara’da kırılması beklenen faya dikkat çekip kritik uyarılarda bulundu.

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HAMAS, İSRAİL ASKERLERİNE İZİN VERECEK!

ABD medyasına konuşan Arap arabulucular, gündeme bomba gibi düşen bir iddiayı ortaya attı. Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması için kilit bir talebinden vazgeçtiğini öne süren arabulucular, İsrail askerlerinin ateşkes süresince geçici olarak Gazze'de kalmasına izin verileceği belirtildi.

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1.5 MİLYON TL FAİZSİZ KREDİ VERİLECEK

Üniversite mezunlarına 1 milyon lira, girişimcilere 1.5 milyon lira faizsiz kredi imkanı duyuruldu. Bankalar ve KOSGEB kredi musluklarını açtı. İşsizlik taban yaptığı dönemde yeni iş kurmak isteyen gençler desteklenecek.

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SERDAR ORTAÇ PROGRAMDA KENDİNİ KAYBETTİ

Son dönemde yasa dışı bahis soruşturmasıyla gündemde olan Serdar Ortaç, katıldığı programda çileden çıktı.

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MOURİNHO İÇİN SANSASYONEL İDDİA!

Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya evinde 2-0 yenilen Fenerbahçe'de performansı tartışmaya açılan Jose Mourinho'ya İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı. İspanyol basınına göre, Ada ekibi Portekizli hocanın sözleşme fesih bedelini hazırladı bile!

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