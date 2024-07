Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını verdi! Türkiye - Hollanda maçı için sürpriz hamle

04 Temmuz 2024 11:31 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 12:08

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamalarını başarıyla tamamlayan A Milli Futbol Takımımız, son 16 turunda da Avusturya'yı turnuvanın dışına iterek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Milli takımımızın turnuvada oynadığı her maçta binlerce taraftarımızın coşkusuyla karşılaştı. Karşılaşmalar Almanya'da oynanmasına rağmen her maçta, futbolcularımızı adeta evlerinde hissettirmeyi başaran Avrupa'daki Türk taraftarlarının yanı sıra Türkiye'de de 85 milyon insan her maçta ekran başına geçerek desteklerini sürdürüyor.

ÇEYREK FİNALDE SÜRPRİZ İSİM STADYUMDA OLACAK

6 Temmuz tarihinde Şuşa’da Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında olması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Hollanda maçını izlemek üzere Almanya’ya gidecek.

Erdoğan 3-4 Temmuz’da Astana’da Şangay İş birliği Örgütü’nün toplantısındaydı. 6 Temmuz’da Türk Devletleri Teşkilatı, 9-11 Temmuz tarihlerinde ise NATO zirvelerine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde ABD’nin başkenti Washington'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirve kapsamında Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Temmuz Cumartesi günü Azerbaycan’ın Şuşa kentinde düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılacağı program iptal edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü oynanacak olan Türkiye-Hollanda maçını izlemek için Almanya'ya gidecek.

ÖZGÜR ÖZEL İLE BİRLİKTE KIBRIS'TA OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden dışında birçok ülke lideriyle de ikili görüşmeler yapacak. 18 Temmuz’da İngiltere'de Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 4. toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu toplantıya da katılması bekleniyor. Temmuz ayı sonunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’nin kuruluş yıldönümü törenleri için Lefkoşa'da olacak. Bu törenlere CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.