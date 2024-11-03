Jose Mourinho karşılaşma öncesinde Trabzonsporluları kızdırdı! Olta hareketi gündem oldu

03 Kasım 2024 18:26 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 18:29

Trabzonspor ile Fenerbahçe Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaşmak için sahaya çıkarken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maç öncesi yaptığı olta hareketi Trabzonsporluları kızdırdı. Olta işareti yapan ünlü teknik adamın bu hareketi geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmayı getirdi.