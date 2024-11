Jose Mourinho karşılaşma öncesinde Trabzonsporluları kızdırdı! Olta hareketi gündem oldu

03 Kasım 2024 18:26 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 18:29

Trabzonspor ile Fenerbahçe Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaşmak için sahaya çıkarken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maç öncesi yaptığı olta hareketi Trabzonsporluları kızdırdı. Olta işareti yapan ünlü teknik adamın bu hareketi geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmayı getirdi.

Fenerbahçe​ Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor​ deplasmanında galibiyet arıyor. 20 puanla 3. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında üç puan kazanarak zirveye yaklaşmayı hedefliyor. Galatasaray’ın bu haftayı maç yapmadan geçmesiyle avantaj sağlamak isteyen Fenerbahçe, liderle arasındaki puan farkını 5’e indirmenin hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho​, Trabzonspor maçı öncesi oyuncuların yanına gelerek dikkat çeken bir harekete imza attı.

Jose Mourinho'nun olta hareketi yaptığı an

JOSE MOURİNHO'DAN OLTA HAREKETİ

Oyuncularından İrfan Can Eğribayat ile sohbet eden Mourinho, İrfan Can'ın yanına gelerek "olta" hareketi yaptı. Mourinho'nun hareketi üzerine İrfan Can ve hemen yanındaki İsmail Yüksek, gülerek reaksiyon verdi. Geçtiğimiz sezon da İrfan Can Eğribayat tribünlere dönüp olta işareti yapmıştı.