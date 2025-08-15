Menü Kapat
Editor
 Merve Yaz

Pasaportlarda büyük tehlike! Uzmanlar uyarıyor: Biyometrik sistemler bile aşılabilir

Son yılların en büyük dolandırıcılık yöntemi olan yapay zeka ve hack'leme yöntemiyle yapılan sahte belgeler ağına asıl tehlike arz eden pasaportlar da eklendi. NFC ve yüz tanıma teknolojileri sahteciliği en aza indirse de engellenemiyor. Deepfake görüntüler, silikon parmak kalıpları ve 3D maskelerle engeller aşılıyor. Konunun uzmanları ise uluslararası iş birliğinin zorunlu olduğu konusunda uyarıyor.

Pasaportlarda büyük tehlike! Uzmanlar uyarıyor: Biyometrik sistemler bile aşılabilir
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 09:33

Son haftalarda Türkiye'nin gündeminde düşmeyen bir konu var: Belgede sahtecilik. Diploma, ehliyet, kimlik gibi belgeler kopyalanıyor ve sahteleri üretiliyor. Tüm bunları düzenleyen grubuna yönelik yürütülen soruşturma devam ederken, özellikle sahte pasaport operasyonları dikkat çekiyor.

Pasaportlarda büyük tehlike! Uzmanlar uyarıyor: Biyometrik sistemler bile aşılabilir

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, biyometrik sistemlerin sahteciliğe karşı güçlü bir güvenlik bariyeri oluşturduğunu ancak dolandırıcıların, bu engeli de aşabildiğini söyledi.

Pasaportlarda büyük tehlike! Uzmanlar uyarıyor: Biyometrik sistemler bile aşılabilir

NFC TABANLI SİSTEMLERE DİKKAT

Kırık, NFC tabanlı sistemler ve yüz tanıma teknolojilerinin sahteciliği yüzde 80’e kadar azalttığını belirterek, “Eğitimli personel ve uluslararası iş birliği de şart. Gelişmiş yazılımlar, çip kopyalama cihazları ve yüksek kaliteli yazıcılarla pasaportlardaki dijital bilgiler değiştirilebiliyor. RFID çipler kopyalanıp yeniden yazıldığında belgeler neredeyse gerçeğinden ayırt edilemez hale geliyor” dedi.

Pasaportlarda büyük tehlike! Uzmanlar uyarıyor: Biyometrik sistemler bile aşılabilir

2023’te 22,8 milyar dolar olan biyometrik pasaport pazarının 2032’de 46,5 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini kaydeden Kırık, teknolojinin sürekli güncellenmesinin ve çok katmanlı güvenlik tedbirlerinin önemini vurguladı.

Pasaportlarda büyük tehlike! Uzmanlar uyarıyor: Biyometrik sistemler bile aşılabilir

'TAM ENTEGRASYON SAĞLANMALI'

Hukukçu Emine Aslan ise mevcut yasaların dijital sahteciliği kapsasa da, biyometrik verilerin kopyalanması veya yapay zekâ ile üretilen sahte kimliklerde yetersiz kaldığını söyledi. Aslan, “Sınır kapılarında anlık doğrulama sistemleri, veri tabanı güvenliği ve uluslararası veri paylaşımı güçlendirilmelidir. Türkiye biyometrik çipli pasaporta geçti ancak Avrupa’daki e-Gate sistemleri, Interpol ve Europol ile veri entegrasyonu gibi adımlar eksik. Acilen uluslararası güvenlik ağlarına tam entegrasyon sağlanmalı” diye konuştu.

