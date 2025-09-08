Menü Kapat
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Elektrikli araçların sonu mu geliyor? Stellantis'ten radikal bir karar

Fransız-İtalyan otomobil üreticisi Stellantis, 2030 yılına kadar sadece elektrikli araç üretme hedefini iptal ettiğini duyurdu. Şirketin Avrupa Başkanı, Avrupa Birliği'nin 2035 yılı için belirlediği karbon emisyonu hedeflerini de eleştirdi.

Elektrikli araçların sonu mu geliyor? Stellantis'ten radikal bir karar
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 17:41

Fransız-İtalyan otomobil üreticisi , 2030 yılına kadar yalnızca elektrikli araç üretme hedeflerinden vazgeçtiğini duyurdu. Şirketin Avrupa Başkanı Jean-Philippe Imparato, Münih Otomobil Fuarı'nda yaptığı açıklamada, şirketin Dare Forward stratejik planındaki diğer hedeflerin devam edebileceğini belirtti.

Elektrikli araçların sonu mu geliyor? Stellantis'ten radikal bir karar

"AB'NİN 2030 HEDEFİ GEÇERSİZ"

Imparato aynı zamanda Avrupa Birliği'nin 2035 yılı için koyduğu karbon emisyonu hedeflerinin hiçbir otomobil üreticisi için artık ulaşılabilir olmadığını da sözlerine ekledi.

Elektrikli araçların sonu mu geliyor? Stellantis'ten radikal bir karar

Daha önce Volvo, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli bir marka olma hedefini iptal etmişti ve içten yanmalı motorlu araç satışlarını tamamen durdurma planını ertelemişti. Renault, Mercedes-Benz, Audi, Opel ve Ford da aynı kararı almıştı.

