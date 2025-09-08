Elektrikli araçların sonu mu geliyor? Stellantis'ten radikal bir karar

Fransız-İtalyan otomobil üreticisi Stellantis, 2030 yılına kadar yalnızca elektrikli araç üretme hedeflerinden vazgeçtiğini duyurdu. Şirketin Avrupa Başkanı Jean-Philippe Imparato, Münih Otomobil Fuarı'nda yaptığı açıklamada, şirketin Dare Forward stratejik planındaki diğer hedeflerin devam edebileceğini belirtti.

"AB'NİN 2030 HEDEFİ GEÇERSİZ"

Imparato aynı zamanda Avrupa Birliği'nin 2035 yılı için koyduğu karbon emisyonu hedeflerinin hiçbir otomobil üreticisi için artık ulaşılabilir olmadığını da sözlerine ekledi.

Daha önce Volvo, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli bir marka olma hedefini iptal etmişti ve içten yanmalı motorlu araç satışlarını tamamen durdurma planını ertelemişti. Renault, Mercedes-Benz, Audi, Opel ve Ford da aynı kararı almıştı.