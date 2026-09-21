Elektrikli otomobillerde şarj derdi bitiyor: 9 dakikada yüzde 97'ye ulaştıran sistem tanıtıldı

Elektrikli otomobillerde şarj sürelerini önemli ölçüde kısaltmayı hedefleyen Sunwoda, yeni nesil 15C LFP batarya teknolojisini duyurdu. Çin'in Shandong eyaletindeki Zaozhuang kentinde düzenlenen bir konferansta tanıtılan teknoloji, şirketin paylaştığı verilere göre son derece yüksek şarj hızlarına ulaşabiliyor.

Sunwoda, yeni bataryanın oda sıcaklığında yüzde 10'dan yüzde 70'e 5 dakikada, yüzde 10'dan yüzde 97'ye ise 9 dakikada şarj olabildiğini belirtiyor. Sistem aynı zamanda elektrikli otomobile her bir dakikalık şarj süresinde yaklaşık 100 km menzil kazandırabiliyor.

Sunwoda'nın yeni bataryasında yalnızca şarj hızı değil termal yönetim yetenekleri de öne çıkıyor. Yüksek güçte şarj sırasında ortaya çıkan ısının kontrol altında tutulması, ultra hızlı şarj teknolojilerinin karşılaştığı temel sorunlardan biri olarak gösteriliyor.

Şirketin paylaştığı verilere göre 15C LFP batarya, yüksek şarj hızlarını oda sıcaklığında sağlayabiliyor. Sistem, -20 derece gibi düşük sıcaklıklarda da 15 dakikada yaklaşık 700 km menzil sağlayacak enerji aktarabiliyor ve bataryayı yüzde 10'dan yüzde 97'ye çıkarabiliyor.

Sunwoda, Geely, Dongfeng ve GAC gibi otomobil üreticilerine batarya tedarik ediyor. Şirket, yeni bataryalarının ultra hızlı şarj seansı sayısına herhangi bir sınır uygulanmadan 10 yıl veya 300 bin km garanti şartlarını karşılayabildiğini öne sürüyor.

Şirket ayrıca ultra hızlı şarj teknolojisiyle birlikte çalışacak yüksek güçlü şarj altyapısını da sergiledi. Sunwoda'nın tanıttığı açık ekosistem; güneş enerjisi, batarya enerji depolama sistemleri ve ultra hızlı şarj altyapısını tek çatı altında birleştiriyor.

Yeni yaklaşım sayesinde Sunwoda yalnızca hızlı şarj olabilen bataryalar geliştiren bir üretici olmanın ötesine geçerek enerji yönetimi tarafında da konumlanmayı hedefliyor.