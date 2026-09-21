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Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 14:59

Elektrikli otomobillerde şarj derdi bitiyor: 9 dakikada yüzde 97'ye ulaştıran sistem tanıtıldı

Sunwoda yüzde 10’dan yüzde 97’ye 9 dakikada şarj olabildiğini açıkladığı 15C LFP elektrikli otomobil bataryasını tanıttı. Şirket, sistemin oda sıcaklığında dakikada yaklaşık 100 km menzil sağlayabildiğini iddia etti.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Elektrikli otomobillerde şarj derdi bitiyor: 9 dakikada yüzde 97'ye ulaştıran sistem tanıtıldı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 14:59

Elektrikli otomobillerde şarj sürelerini önemli ölçüde kısaltmayı hedefleyen Sunwoda, yeni nesil 15C LFP batarya teknolojisini duyurdu. Çin'in Shandong eyaletindeki Zaozhuang kentinde düzenlenen bir konferansta tanıtılan teknoloji, şirketin paylaştığı verilere göre son derece yüksek şarj hızlarına ulaşabiliyor.

Sunwoda, yeni bataryanın oda sıcaklığında yüzde 10'dan yüzde 70'e 5 dakikada, yüzde 10'dan yüzde 97'ye ise 9 dakikada şarj olabildiğini belirtiyor. Sistem aynı zamanda elektrikli otomobile her bir dakikalık şarj süresinde yaklaşık 100 km menzil kazandırabiliyor.

Elektrikli otomobillerde şarj derdi bitiyor: 9 dakikada yüzde 97'ye ulaştıran sistem tanıtıldı

Sunwoda'nın yeni bataryasında yalnızca şarj hızı değil termal yönetim yetenekleri de öne çıkıyor. Yüksek güçte şarj sırasında ortaya çıkan ısının kontrol altında tutulması, ultra hızlı şarj teknolojilerinin karşılaştığı temel sorunlardan biri olarak gösteriliyor.

Şirketin paylaştığı verilere göre 15C LFP batarya, yüksek şarj hızlarını oda sıcaklığında sağlayabiliyor. Sistem, -20 derece gibi düşük sıcaklıklarda da 15 dakikada yaklaşık 700 km menzil sağlayacak enerji aktarabiliyor ve bataryayı yüzde 10'dan yüzde 97'ye çıkarabiliyor.

Elektrikli otomobillerde şarj derdi bitiyor: 9 dakikada yüzde 97'ye ulaştıran sistem tanıtıldı

Sunwoda, , Dongfeng ve GAC gibi otomobil üreticilerine batarya tedarik ediyor. Şirket, yeni bataryalarının ultra hızlı şarj seansı sayısına herhangi bir sınır uygulanmadan 10 yıl veya 300 bin km garanti şartlarını karşılayabildiğini öne sürüyor.

Şirket ayrıca ultra hızlı şarj teknolojisiyle birlikte çalışacak yüksek güçlü şarj altyapısını da sergiledi. Sunwoda'nın tanıttığı açık ekosistem; güneş enerjisi, batarya enerji depolama sistemleri ve ultra hızlı şarj altyapısını tek çatı altında birleştiriyor.

Elektrikli otomobillerde şarj derdi bitiyor: 9 dakikada yüzde 97'ye ulaştıran sistem tanıtıldı

Yeni yaklaşım sayesinde Sunwoda yalnızca hızlı şarj olabilen bataryalar geliştiren bir üretici olmanın ötesine geçerek enerji yönetimi tarafında da konumlanmayı hedefliyor.

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ETİKETLER
#Geely
#Dongfeng
#Sunwoda
#15c Lfp Batarya
#Zaozhuang
#Otomobil
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