Nathan Ake ameliyat edildi!

Manchester City'nin başarılı stoperi Nathan Ake sakatlığı sebebiyle ameliyat edildi.

İngiliz devinin yaptığı açıklamada, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 5. turunda Plymouth ile oynan maçta sakatlığı sebebiyle oyundan alınan Ake'nin başarılı bir ameliyat geçirdiği bildirildi.

SOSYAL MEDYADAN SESLENDİ

Ake, ameliyatın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sezon benim için oldukça zorlayıcı ve sinir bozucuydu, ancak aylardır beni rahatsız eden ayağımdaki kırık nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdim ve şimdi geleceğe umutla bakıyorum." ifadelerini kullandı.

SEZON KARNESİ

Nathan Ake bu sezon Manchester City forması altında 18 maça çıkarken skor katkısı veremedi.