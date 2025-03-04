Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Eyüp Ensar Yeşil

Nathan Ake ameliyat edildi!

İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'nin Hollandalı stoperi Nathan Ake, sol ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat edildiği açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nathan Ake ameliyat edildi!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 17:59

Manchester City'nin başarılı stoperi Nathan Ake sakatlığı sebebiyle ameliyat edildi.

İngiliz devinin yaptığı açıklamada, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 5. turunda Plymouth ile oynan maçta sakatlığı sebebiyle oyundan alınan Ake'nin başarılı bir ameliyat geçirdiği bildirildi.

SOSYAL MEDYADAN SESLENDİ

Ake, ameliyatın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sezon benim için oldukça zorlayıcı ve sinir bozucuydu, ancak aylardır beni rahatsız eden ayağımdaki kırık nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdim ve şimdi geleceğe umutla bakıyorum." ifadelerini kullandı.

Nathan Ake well-deserving of his Contract Extension with Manchester City - Bitter and Blue

SEZON KARNESİ

Nathan Ake bu sezon Manchester City forması altında 18 maça çıkarken skor katkısı veremedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ronaldo'ya kırbaç cezası mı gelecek? O iddialara açıklama geldi

Sıkça Sorulan Sorular

Nathan Ake kimdir?
Nathan Benjamin Aké, Manchester City kulübünde forma giyen Hollandalı millî futbolcudur. Defansın ortasında, sol bekte ve orta sahada oynayabilmektedir.
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.