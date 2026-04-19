Dereyi traktörle geçmek isteyen işçiler faciadan kurtuldu

Bursa'nın Yenişehir ilesindeki Kocasu Deresi'nden traktörle geçmeye çalışan 10 işçi, aracın akıntıya kapılıp devrilmesiyle suda mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, 10 işçiyi vinç yardımıyla dereden çıkardı. Kurtarma anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde ekiplerin koordineli çalışması ve işçilerin vinç yardımıyla güvenli alana alındığı anlar yer aldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

