Facia saniyelerle atlatıldı! Korku dolu anlar kamerada

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde saat 16.00 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje çıktı. Otomobilin refüjde çarptığı elektrik direği yerinden sökülerek yola devrildi. O sırada ters yönde ilerleyen bir başka sürücü, devrilen direği son anda fark ederek manevra yaptı ve facianın eşiğinden dönüldü. O anlar direğin altında kalmaktan kurtulan aracın kamerası tarafından kaydedildi.