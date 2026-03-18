Yokuşta kontrolünü kaybetti, devrilen kamyonet otomobile çarptı: 1 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Bülbüldere Caddesi'nde korkutan bir kaza gerçekleşti. Yokuştan yukarı doğru çıkmaya çalışan kamyonet, hızı ayarlanamadığı için devrildi. Kamyonetin arkasında bulunan seyir halindeki otomobil kaçmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Devrilen kamyonet, arkasındaki otomobilin ve yanındaki binanın korkuluklarını ezdi. Kamyonet sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı kazada, kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar, özellikle kışın Hacıyolu Sokağı'nda sıklıkla kaza meydana geldiğini ve yetkililerin bu duruma bir çözüm bulması gerektiğini belirtti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.