Fethiyespor - Galatasaray maçında tribünde korkunç olay!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesinde Fethiyespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Tribünlerin tıklım tıklım dolduğu maç öncesi talihsiz bir kaza yaşandı. Maçın başlamasına 5 dakika kala Fethiyesporlu bir taraftar dengesini kaybedip kale arkası tribününden aşağı düştü. Sahaya giren sağlık ekipleri, ağır yaralanan taraftarı hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan yaralının yoğun bakıma alındığı öğrenildi.