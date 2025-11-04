Film sahnelerini aratmayan olay! Okulu talan ettiler

Menü Kapat
’da bir grup sivil şahıs, sopalarla okul basıp bir öğrenciyi yaralarken, okulun çıkış saatine denk gelen saldırı korku dolu anlar yaşattı. Iğdır Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen nedenle eli sopalı bir grup sivil şahıs okul basarak öğrencilere saldırdı. Saldırıyı erken fark eden öğrenciler okul binasının içine kaçtı. Kaçan öğrencileri kovalayan eli sopalı grup, öğretmen ve idarecileri umursamadan okul binasına girerek herkesin gözü önünde bir öğrenciyi darp etti. Bir öğrenci sopa ile kafasına aldığı darbe ile yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü. Daha sonra eli sopalı grup, okulun içinden hızlıca çıkarak, ara sokaklara kaçmaya başladı. Okuldaki saldırıya tanık olan diğer öğrenciler ise panik içinde sağa sola kaçışmaya başladı. Çocuklarını almaya gelen ve saldırı anına şahit olan bazı veliler, korku dolu anlar yaşarken, çocuklarının okulun içinde dahi güvende olmadıklarını ve okullarda güvenliğin olması gerektiğini belirterek endişelerini dile getirdiler.

Cumhur İttifakına Saldırmanın Dayanılmaz Alçaklığı
