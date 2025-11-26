Fiyatı kırmızı etle yarışıyor! Kuru bamya kilosu tam 2 bin liradan satılıyor

Gazianteplilerin kış aylarında sofralarından eksik etmediği kuru bamya, bu yıl tezgahlarda kilosu 2 bin TL'den yerini aldı. Kentte 25 yıldır esnaflık yapan 41 yaşındaki Ercan Bozlar, kuru bamyaya olan ilginin her yıl arttığını belirterek ürünün hem lezzeti hem de sağlığa faydaları nedeniyle sıkça tercih edildiğini söyledi. Bamyanın özellikle eklem ağrılarına iyi gelmesi nedeniyle sağlık açısından da oldukça değerli olduğunu vurgulayan Bozlar, Gaziantep mutfağında ekşili yemeklerde sıkça kullanıldığını, içerisine et ve nohut eklenerek hem besleyici hem de doyurucu bir öğün hazırlandığını dile getirdi. Bozlar, kuru bamyaların fiyatı ile ilgili ise "Kuru bamyanın kilosu şu an 2 bin TL civarında. Bir dizisi ise 80 ile 100 TL arasında değişiyor. Bir dizi bamya ile 4 kişilik bir öğünlük yemek hazırlanabilir" dedi.