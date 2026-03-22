Genç motosikletlinin kahreden ölümü! Aracı sollamak istedi, refüje çıktı

Samsun'un Atakum ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada; Mustafa Gürkan Çelik (30) idaresindeki motosiklet ile Kübra Yaren Karakaş (22) yönetimindeki otomobili sollamak isterken aynasına çarpıp devrildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Öte yandan gözaltına alınan otomobil sürücüsünün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.