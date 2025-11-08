Hatay'da otomobil kaldırıma çıktı: 1 çocuk öldü!

Kategoriler
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, kaldırımda yürüyen bir çocuğa çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi.
K.Ç. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımda yürüyen Ömer Helebi isimli çocuğa çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ömer Helebi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olay yerinde çocuktan geriye yalnızca terliklerinin kaldığı görüldü.