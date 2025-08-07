Kornaya basınca bıçaklı saldırıya uğradı! Trafikte korkunç anlar

İzmir Bornova ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir servis şoförünün korna çalmasıyla başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, servis şoförünün korna sesine sinirlenen başka bir sürücü ile başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Kavga sırasında 1 kişi, yanında taşıdığı bıçağı çıkararak servis şoförüne saldırdı. Olay yerinde bulunan vatandaşların araya girmesiyle saldırgan olay yerinden kaçtı.