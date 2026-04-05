Kütahya'da beş bin yıllık üreme göçü başladı! Birbirinin sırtında ormandan gölete gidiyorlar

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kurbağalar, ilkbahar aylarında çiftleşmek için ormandan gölete göç ediyor. Yapılan çalışmalarda kurbağaların bu ritüeli yaklaşık 5 bin yıldır gerçekleştirdiği ortaya çıkarken, yüzlerce kurbağanın kara yolundan geçerken görüntüsü ilgi çekti. Birbirinin sırtında ormandan Topuk Yayla Tabiat Parkı'ndaki Palazoğlu Göleti'ne üremek için göç eden kurbağalar, burada çiftleşme sürecini tamamlayarak larvalarını suya bırakıyor. Bu döngü, her yıl aynı dönemde tekrarlanıyor.

