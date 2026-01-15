Öğrencisini heimlich manevrasıyla kurtardı! Öğretmenden soğukkanlı davranış

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir ortaokulda teneffüs sırasında 5. sınıf öğrencisi Mehmet Poyraz İnce, yediği ekmeğin nefes borusuna kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Durumu fark eden arkadaşları bağırmaya başlayınca öğrencisinin yanına koşan Fen Bilimleri öğretmeni Ökkeş İlker Siyer, İnce'ye heimlich manevrası uygulayarak, ekmek parçasını çıkarttı ve İnce'nin rahat nefes almasını sağladı. Soğukkanlı davranışıyla takdir toplayan Siyer, olayın ardından şoka giren İnce'yi sarılarak teselli ederken İnce de öğretmenine teşekkür etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı...