Kafa atarak taksinin camını kırdı! Trafikte dehşet anları kamerada

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde N.D. isimli servis sürücüsü, trafikte sinirlendiği taksicinin aracının camını kafa atarak kırdı. O anlar taksici tarafından saniye saniye kayıt altına alınırken sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından servis sürücüsü N.D, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalandı. Adli işlemler için polis merkezi amirliğine teslim edilen sürücü N.D.'ye çeşitli ihlallerden dolayı 2 bin 492 TL para cezası da kesildi.