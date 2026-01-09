Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen gencin son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Sarıyer'de akşam saatlerinde meydana gelen olayda; cadde üzerindeki sahil kenarında motosikletiyle ilerleyen Kemal Uğur, suya düştü. Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan Uğur, sudaki motosikletine bakmak için yeniden denize girdi. Ancak Uğur bir daha denizden çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkarılan Uğur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan Kemal Uğur’un denize düştüğü görüntüler ortaya çıktı.