Ustanın 'pratik' yöntemi görenleri kahkahaya boğdu! Kaput üstünde arıza tespit

Diyarbakır sanayisinde bir usta otomobilden gelen sesi tespit edebilmek için aracın kaputuna çıkarak tur attı. Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki 4’ncü oto sanayisinde görüntülen usta otomobilin motor kısmından gelen sesi anlamak için ilginç bir yol denedi. Seyir halindeki aracın kaput kısmına oturan usta, buradan gelen sesin kaynağını bulmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, izleyenler kendilerini gülmekten alamadı.