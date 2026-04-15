Van’da vicdanları sızlatan hırsızlık! SMA bağış kutusunu çaldılar

Van’da güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayı yürekleri sızlattı. 2 ayrı iş yerinden 50 bin TL değerinde çeşitli malzemeler çalan hırsızlar, SMA hastaları için bağış kutusu da çalarak kayıplara karıştı. Ancak, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen hırsızlık olayları ile ilgili suça sürüklenen çocuk B.A., şüpheli O.H., T.A. ve L.C. olduğu tespit edilerek yakalandı.

