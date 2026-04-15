Yaşlı babasına sert çıktı: Mahalleliden dayak yedi

Kahramanmaraş merkez Onikişubat ilçesinde bipolar hastası olan 34 yaşındaki Ayhan İnce, 69 yaşındaki babası Alaattin İnce'yi tekerlekli sandalye ile eve götürürken yolun bozuk olması nedeniyle sandalyeyi itemedi. Yaşadığı duruma sinirlenen genç adam babasını yürüterek götürmek isterken bu sırada babasına sert çıktı. Gencin babasına kötü davrandığını düşünen çevredeki vatandaşlar, Ayhan İnce’yi darp etti. Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, yaşlı adamı bakım merkezine yerleştirirken, darp anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Özetle